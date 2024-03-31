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Группировка войск «Юг» за сутки уничтожила 105 беспилотников ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сбили 105 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 31 марта сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии нанесли поражение формированиям противников в районах Белогоровки, Курдюмовки и Часова Яра» — заявил Румянцев.

По его данным, ВСУ потеряли свыше 370 военнослужащих, 15 автомобилей, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм орудие М119, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов.

Офицер подчеркнул, что средствами ПВО сбиты 105 украинских беспилотных летательных аппаратов, 6 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.

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Ранее, 22 марта, сообщалось, что операторы FPV-дронов 1-го армейского корпуса группировки войск «Юг» уничтожили автомобиль с украинскими боевиками на донецком направлении спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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