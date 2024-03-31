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CBS указал на наличие защиты от столкновений с судами всего у трети мостов в США

CBS News: в США всего треть мостов оборудованы защитой от столкновений с судами
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Всего лишь треть мостов в США оснащены защитными конструкциями от столкновений с судами. Об этом 31 марта сообщил телеканал CBS News со ссылкой на национальный реестр мостов.

Согласно его данным, в Соединенных Штатах в настоящее время существует 4 207 мостов, под которыми могут проходить суда. Из них только 36% имеют специальную защиту от столкновений.

Телеканал отметил, что реестр не предоставил информацию о том, какие именно защитные конструкции установлены на мостах и смогут ли они выдержать столкновение, подобное тому, которое 26 марта произошло в Балтиморе.

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Ранее, 30 марта, баржа врезалась в мост через реку Арканзас в американском штате Оклахома. Отмечалось, что в результате инцидента было временно перекрыто шоссе к югу от города Саллисо. Спустя некоторое время министерство транспорта Оклахомы сообщило, что мост вновь был открыт после его осмотра специалистами. Пострадавших не было.

До этого, 26 марта, в американском Балтиморе после столкновения с грузовым судном обрушился автомобильный мост. После происшествия движение по мосту было сразу же перекрыто. В результате столкновения с моста в воду сорвалось несколько автомобилей. Причиной обрушения послужило судно «Дали», которое врезалось в опору моста и потеряло управление. При этом экипаж заранее предупредил власти о вероятном столкновении.

Министр транспорта США Пит Буттеджадж 27 марта подтвердил гибель шести человек после обрушения моста в Балтиморе. Он добавил, что число погибших могло бы исчисляться десятками, если бы не несколько факторов, в том числе время суток и сигнал, который прозвучал незадолго до столкновения корабля. На следующий день, 28 марта, в реке Патапско недалеко от места происшествия нашли тела двух погибших. 29 марта стало известно, что строительство нового моста на месте обрушившегося в американском Балтиморе может занять до семи лет.

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