Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Мир
Талибы обвинили США в нарушении воздушного пространства беспилотниками
Армия
Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Общество
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Мир
В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине
Мир
Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта
Сюжет:

Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ярославской области. Об этом 31 марта сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что примерно в 06:00 по мск киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Размер и значение: новая мини-РЛС предупредит об атаках дронов
Вместе с комплексами РЭБ она сможет защитить от беспилотников целые районы на линии боевого соприкосновения

Накануне, 30 марта, в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили днем один украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаки пресечена около 15:15 мск. До этого над территорией региона уже сбивали несколько украинских БПЛА — два утром, а затем еще два днем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024