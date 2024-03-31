Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Ярославской области. Об этом 31 марта сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что примерно в 06:00 по мск киевский режим предпринял попытку совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Накануне, 30 марта, в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили днем один украинский беспилотник над Белгородской областью. Попытка атаки пресечена около 15:15 мск. До этого над территорией региона уже сбивали несколько украинских БПЛА — два утром, а затем еще два днем.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.