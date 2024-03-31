Рогов предложил Зеленскому план прекращения огня на Украине

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта в стране начать с отвода военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оккупированных ими частей новых регионов России.

«План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — сказал он «РИА Новости».

После этого, продолжил Рогов, основа переговоров должна быть одной — начало процесса капитуляции и освобождения русских земель на юге и востоке, которые пока что подконтрольны киевскому режиму, от нацисткой власти параллельно с проведением денацификации, демилитаризации, а также закрепление русского языка как государственного.

«В перспективе в областях — Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и так до Львовской и Закарпатской — должны пройти свободные референдумы, на которых люди выразят свое видение будущего: в составе какого государства им быть», — резюмировал Рогов.

Ранее, 29 марта, Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года. По его мнению, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинского государства получится выйти на границы 2022 года, которые были до начала Россией спецоперации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это отметила, что лидер киевского режима нервничает, поскольку на Украине приближается дата проведения выборов президента.

29 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и потерять еще больше. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что «между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 28 марта допустил обсуждение «формулы мира» с Россией. Он отметил, что дискуссии могут проходить в рамках потенциальных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии, согласно правилам, одобренным участниками.

При этом, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данное заявление противоречит запрету украинского лидера Владимира Зеленского вести эти переговоры. В свою очередь, представитель российского МИДа Мария Захарова указала, что Россия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии.

15 января стало известно, что Зеленский попросил руководство Швейцарии организовать мирную конференцию высокого уровня. Отмечалось, что в ней должно принять участие как можно больше стран. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россию пригласят, хотя приезд ее представителей маловероятен. При этом 13 марта Захарова заявила, что РФ откажется от возможного приглашения именно из-за попыток лоббировать так называемую «формулу мира» Зеленского.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года украинский президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.