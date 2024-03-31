Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии

В селе Железнодорожный в Башкирии при пожаре погибли четыре члена семьи, в том числе двое малолетних детей. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МЧС России.

«Ночью трагедия случилась в селе Железнодорожный. Огнеборцы МЧС России обнаружили без признаков жизни мать, ее двухлетнюю дочку, годовалого сына и дедушку», — уточнили в сообщении в Telegram-канале.

Пожар распространился по всему жилому дому, а также охватил баню и два автомобиля. В ведомстве отметили, что в помещениях не было пожарного извещателя, который своим звуком сообщил бы о начале возгорания.

Ликвидацией пожара занимались 31 специалист при помощи 12 единиц техники. Причина произошедшего устанавливается.

Ранее, 27 марта, сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Алтайском крае погибли трое детей. Мать детей была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.