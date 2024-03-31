Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой

Президент США Джо Байден предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу сыграть в гольф с форой. Об этом 30 марта он написал в соцсети X (бывш. Twitter).

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф всё еще в силе. Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — заявил Байден.

Выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент Байден рассказал, что приглашал Трампа на игру в гольф и ранее, добавив, что это было сразу после победы Трампа на выборах в 2016 году, но перед его инаугурацией, во время первой встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее, 4 марта, газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев. В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа так же высказалось вдвое меньше участников опроса.

3 февраля Байден сказал, что нынешняя президентская гонка в США является самой странной из тех, в которых он когда-либо участвовал. Говоря об экс-президенте, он отметил, что тот «не за что-либо, он против всего».

До этого, 29 февраля, Трамп прошел тест на когнитивные способности и предложил Байдену сделать то же самое. Он предположил, что таким образом американцы смогут понять, почему он «принимает такие ужасные решения». В свою очередь, 30 января Байден заявил, что не возражает против участия Трампа в выборах главы государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.