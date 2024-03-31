Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Башкирии
Спорт
Гол и ассистентский хет-трик Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Аризоной»
Армия
Российские артиллеристы уничтожили пехоту и полевой склад ВСУ севернее Соледара
Общество
Мединский прокомментировал исключение обществознания из программы 6–8 классов
Мир
Американский аналитик отметил эффективность российской армии
Происшествия
В Подмосковье загорелся рыбный цех на площади 900 кв. м
Мир
Баржа врезалась в мост в американском штате Оклахома
Наука и техника
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту европейский спутник связи
Общество
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Мир
В Госдуме указали на запуск процесса узурпации власти на Украине
Мир
Председатель Нацсобрания Франции сочла всё возможным в вопросах помощи Украине
Мир
Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Брентфордом» в матче чемпионата Англии
Мир
На Украине зафиксировали резкий рост числа случаев домашнего насилия
Туризм
В АТОР сообщили о замене авиакомпаний на рейсы в Египет
Общество
Синоптики спрогнозировали до +17 градусов в Москве 31 марта

Байден предложил Трампу сыграть в гольф с форой

Байден предложил Трампу сыграть в гольф и пообещал фору
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу сыграть в гольф с форой. Об этом 30 марта он написал в соцсети X (бывш. Twitter).

«Дональд, мое предложение сыграть в гольф всё еще в силе. Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку», — заявил Байден.

Выступая на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, президент Байден рассказал, что приглашал Трампа на игру в гольф и ранее, добавив, что это было сразу после победы Трампа на выборах в 2016 году, но перед его инаугурацией, во время первой встречи в Овальном кабинете Белого дома.

Никто, если не он: Байден рушит шансы демократов на выборах-2024
Удастся ли республиканцам объявить президенту импичмент

Ранее, 4 марта, газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев. В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа так же высказалось вдвое меньше участников опроса.

3 февраля Байден сказал, что нынешняя президентская гонка в США является самой странной из тех, в которых он когда-либо участвовал. Говоря об экс-президенте, он отметил, что тот «не за что-либо, он против всего».

До этого, 29 февраля, Трамп прошел тест на когнитивные способности и предложил Байдену сделать то же самое. Он предположил, что таким образом американцы смогут понять, почему он «принимает такие ужасные решения». В свою очередь, 30 января Байден заявил, что не возражает против участия Трампа в выборах главы государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024