Российским военным осталось захватить два села под Авдеевкой для выхода на оперативный простор. Об этом 30 марта заявил военный аналитик газеты Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, сначала Вооруженные силы Украины (ВСУ) держали оборону по линии Бердычи – Семеновка – Орловка – Тоненькое в зоне небольших водоемов, которые удобно оборонять. Теперь же, указывает аналитик, Тоненькое и Орловка полностью захвачены Вооруженными силами (ВС) РФ. Бои продолжаются лишь за Бердычи.

«Если Семёновка падет, то россиянам не станет проще, чем раньше. Но у них долгое время не будет населенных пунктов на пути, прежде чем вновь возникнет украинское сопротивление в каких-либо домах, логистических пунктах и так далее», — подчеркнул Рёпке.

Эксперт отмечает, что ближайшее к нынешней линии фронта украинское село Уманское находится в 3 км к западу, Новопокровское — в 5 км.

«Пустующая территория к востоку от них может стать для российских военных оперативным простором», — заключил аналитик газеты.

Ранее, 28 марта, газета The Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовало провальное контрнаступление украинской армии, отметили журналисты.

20 марта пленный украинский военнослужащий Владимир Чобан сказал, что ВСУ сбежали из Авдеевки, всё побросав. По словам пленного, он не стал испытывать судьбу, а поступил правильно и сдался в плен Вооруженным силам (ВС) РФ. Также мужчина отметил, что его насильно загнали на фронт, поэтому он предпочел сдаться, а не погибнуть.

7 марта корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак сообщил, что украинские войска после потери контроля над Авдеевкой находятся в тяжелом положении. По словам журналиста, военные ВСУ в разговоре с ним постоянно жаловались, насколько серьезной стала проблема с личным составом: возрастает число раненых и погибших, а также случаев дезертирства.

До этого, 6 марта, издание Business Insider заключило, что командование ВСУ допустило серьезные ошибки при планировании обороны города Авдеевка. Теперь армии Украины придется выстраивать оборону, параллельно пытаясь отразить наступление Вооруженных сил России (ВС РФ). Авторы отметили, что теперь только время покажет, что ждет ВСУ с их пробелами в обороне.

О взятии под контроль армией России Авдеевки министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 17 февраля. Он подчеркнул, что освобождение города позволило значительно обезопасить Донецк от ударов киевского режима, потому что линия фронта отодвинулась от города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.