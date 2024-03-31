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В ЦАХАЛ сообщили о перехвате летевшей из Сирии воздушной цели

ЦАХАЛ: Израиль перехватил «подозрительную воздушную цель», летевшую из Сирии
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Израильские военные перехватили «подозрительную воздушную цель», которая летела со стороны Сирии на территорию Израиля. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля перехватил подозрительную воздушную цель, которая направлялась из Сирии в сторону территории Израиля», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

В пресс-службе подчеркнули, что эта цель не проникла в воздушное пространство Израиля, «инцидент исчерпан».

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Ранее, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибло несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

19 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии сбили несколько израильских ракет над Дамаском. Кроме того, один из военных Сирии 17 марта получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу страны. Сообщалось о причинении материального ущерба.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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