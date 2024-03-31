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Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

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Муассар Заргарова, мать одного из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Шамсидина Фаридуни (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), 29 марта принесла извинения родственникам погибших в результате нападения на «Крокус Сити Холл».

«[Прошу прощения] у родственников [людей], которые погибли. <...> Я прошу прощения от имени своей семьи», — сказала она в видеоролике, который опубликовало видеоагентство Ruptly в Telegram-канале.

Она также обратилась к своему сыну с вопросом, для чего и для кого он совершил всё это, зачем ему это было нужно.

Кроме того, Заргарова рассказала, что Шамсидин Фаридуни имеет судимость в Таджикистане за развратные действия. По ее словам, в 10-м классе он попал в тюрьму по ст. 142 УК Таджикистана («Развратные действия в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия»). Она не уточнила срок, который получил ее сын. Наказание по этой статье подразумевает тюремное заключение от двух до восьми лет.

После тюрьмы, продолжила женщина, Шамсидин устроился на работу на стройку и в хлебопекарню, где проработал примерно полгода. Затем он решил поехать в Россию, «хотел жениться», добавила она.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибло 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.

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