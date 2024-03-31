МВД переобъявило в розыск оправдывающую терроризм россиянку

Активистку Ольгу Мисик, заочно арестованную и проживающую за границей РФ, МВД вновь объявило в розыск. Соответствующая информация появилась в базе розыска.

«Мисик Ольга Валерьевна. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано в карточке активистки.

Статья, по которой она объявлена в розыск, не уточняется.

Ранее, 21 марта, в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы сообщалось, что Мещанский суд заочно арестовал Мисик. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Предположительно, поводом для возбуждения дела стал ее пост в соцсети, который оправдывает теракт, совершенный Дарьей Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов).

Теракт, из-за которого погиб военкор Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в петербургском кафе «Стрит-бар» во время творческого вечера. Убийца журналиста Дарья Трепова на мероприятии подарила Татарскому статуэтку, внутри которой было устройство, которое взорвалось у него в руках. ФСБ России сообщила, что к произошедшему причастны спецслужбы Украины.

Позже, 25 января 2024 года, девушке назначили 27 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 600 тыс. рублей. Ей предъявили обвинения по трем статьям — о теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Также с нее взыскали 16,4 млн рублей по гражданским искам. При этом обвинение запрашивало для Треповой наказание на срок 28 лет лишения свободы. Генпрокуратура России 16 марта обжаловала приговор девушке.

Трепова на одном из заседаний сообщала, что сразу после взрыва она поняла, что виновата в случившемся. Девушка объяснила, что не оказала первую помощь людям, так как струсила и пыталась спасти себя. Она изначально предполагала, что в статуэтке находится прослушивающее устройство, но решила убежать, так как, по ее словам, понимала, что связана с Украиной.