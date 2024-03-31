Американский актер Чанс Пердомо скончался в возрасте 27 лет

Актер Чанс Пердомо, известный по сериалам «Поколение «Ви» и «Леденящие душу приключения Сабрины», погиб в результате аварии на мотоцикле. Ему было 27 лет. Об этом 30 марта сообщает The Hollywood Reporter.

«Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неутолимую жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы просим вас, пожалуйста, уважайте желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку мы скорбим о потере своего любимого сына и брата», — говорится в заявлении семьи актера.

Чанс Пердомо — американский актер. Он родился 19 октября 1996 года в США. За свою карьеру Пердомо снялся в 13 проектах, включая сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» от Netflix и фильм «Убийственный долг». В шоу «Поколение «Ви» американский артист играл одну из главных ролей, появившись во всех 10 эпизодах. Создатели сериала уже выразили свои соболезнования и поддержку семье Пердомо, отметив, что «он всегда был обаятельным и улыбчивым, энергичным по натуре, невероятно талантливым актером, но прежде всего просто очень добрым человеком».