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Глава МИД Ирана указал на изолированность Израиля

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Фото: Global Look Press/Saeed Qaq
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Израиль оказался в изоляции, в то время как Палестина пользуется поддержкой других стран. Об этом 30 марта заявил глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян во время встречи с лидером палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) Зиядом ан-Нахалой в Тегеране.

Абдоллахиян поблагодарил палестинское движение за активное участие в борьбе против «агрессии оккупационного сионистского режима». Он также отметил совместную работу сопротивления в Палестине и секторе Газа. По мнению главы МИД, это показывает «один из самых ценных характеристик палестинской нации».

Он также упомянул Международный день Аль-Кудс, который был учрежден в 1979 году как праздник солидарности с борьбой палестинского народа за независимость. Глава МИД выразил надежду, что в этом году этот день «будет отмечен многими странами в мире и спокойствии».

«Сегодня палестинская нация более могущественна и пользуется поддержкой народов мира, чем когда-либо, а сионистский режим более ненавистен и изолирован, чем когда-либо», — приводятся слова министра в Telegram-канале внешнеполитического ведомства Ирана.

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Ранее, 28 марта, в интервью «Известиям» министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на двуличие в отношении к Израилю и Палестине в ООН и ОБСЕ, подчеркнув, что США отреагировали на конфликт непропорционально и из-за этого совершили запрещенные международным правом коллективные наказания палестинского народа. Он также отметил огромное количество жертв среди мирных жителей.

25 марта Совбез ООН поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. По мнению авторов документа, оно должно привести к «постоянному устойчивому перемирию».

Президент США Джо Байден в интервью MSNBC 10 марта заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями приносит стране больше вреда, чем пользы, а также настраивает против Тель-Авива весь мир.

4 марта из опроса, проведенного социологической службой Gallup, стало известно, что мнение жителей США об Израиле достигло худших за последние 20 лет значений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого, 15 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте пообещал, что будет добиваться изоляции Израиля на международной арене из-за операции в секторе Газа. Он назвал Израиль террористическим государством, отметив, что он реализует стратегию полного уничтожения города и его жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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