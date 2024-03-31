Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом 30 марта сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях страны.

Минобороны РФ информацию о взрывах пока не комментировало.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Харьковской области Украины.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.