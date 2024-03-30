Вучич предложил кандидатуру главы минобороны на пост премьер-министра Сербии
Президент Сербии Александар Вучич предложил кандидатуру министра обороны республики Милоша Вучевича на пост премьер-министра. Об этом 30 марта сообщил глава государства на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, запрещенной в РФ и признанной экстремистской).
«Предлагаю Народной скупщине Республики Сербия (однопалатный парламент. — Ред.) Милоша Вучевича в качестве кандидата на пост премьер-министра Республики Сербия», — отметил Вучич.
В сообщении говорится, что кандидатуру Вучевича он предложил на основе «статей из Конституции» и «мнения представителей избранных избирательных списков».
Вучевич возглавляет минобороны Сербии с октября 2022 года. Ранее он на протяжении 10 лет был мэром Нови-Сада, а до этого занимал пост вице-председателя СНС.
Ранее, 27 марта, Вучич предупредил страну о серьезной угрозе. По его словам, Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Он добавил, что в ближайшие дни ознакомит народ страны со всеми вызовами, которые предстоят. Каких-либо других подробностей Вучич не озвучил.