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На Украине заявили об игнорировании Зеленским предупреждений Киссинджера

Соскин: Киссинджер предупреждал Зеленского о небольшой роли Украины в мире
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Фото: Global Look Press/Li Rui
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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предупреждал президента Украины Владимира Зеленского о необходимости выстраивать внешнюю политику, исходя из понимания небольшой роли Киева в мире, однако эти слова были проигнорированы. Об этом 30 марта на своем Youtube-канале заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

По словам эксперта, Киссинджер пытался донести до Зеленского, что «Украина — это маленькая пешка», однако украинский президент не «воспринял это». Соскин уверен, что «этой катастрофы» можно было избежать, если бы Зеленский услышал бывшего госсекретаря.

Соскин также подчеркнул, что Западу было важно включить Украину в НАТО, однако интересы страны его не волнуют.

Киев доведут: предложения отправить войска НАТО на Украину играют против режима Зеленского
Что стоит за этими дискуссиями и почему в альянсе опасаются подобной эскалации

Ранее, 22 марта, политолог Иван Мезюхо заявил «Известиям», что в НАТО никто не ждет Украину, а альянс на самом деле не готов к прямому военному противостоянию.

Президент России Владимир Путин 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Украины в НАТО, потому что это прямая угроза государственной безопасности страны.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.

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