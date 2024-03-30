Оркестр под управлением Гергиева исполнил у «Крокуса» отрывки из Прокофьева

Оркестр под руководством дирижера Валерия Гергиева 30 марта исполнил отрывки из «Ромео и Джульетты» Сергея Прокофьева в ходе концерта в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

После первого выступления оркестра к сцене подошли пострадавшие при теракте и поблагодарили спасателей и врачей за оказанную помощь. Затем музыканты под управлением Гергиева сыграли еще один отрывок из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, а после под звуки колокола объявили еще одну минуту молчания.

На стены здания была выведена проекция — журавли, которые появляются из крокусов, а также фотографии погибших в теракте. Возле сцены разместили фигуры журавлей, выложенные из зажженных свечей.

На девятый день трагедии, вечером субботы 30 марта, проходит концерт в память о погибших при теракте. Он начался с минуты молчания, после чего начал выступление симфонический оркестр во главе с российским дирижером Валерием Гергиевым.

До этого, утром, прошла панихида по погибшим в теракте в «Крокусе». Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На протяжении всего дня люди несли цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса». В том числе в церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники дипломатических миссий.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них пятеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестовано девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.