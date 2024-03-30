Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В Харьковской области Украины раздались взрывы. Об этом 30 марта сообщило украинское издание «Страна.ua».
Позднее мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в Шевченковском районе города.
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской и Черкасской областях.
В Министерстве обороны России информацию не комментировали.
Ранее, 29 марта, украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Одессе, Ивано-Франковской области Украины, а также в Хмельницкой области и Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск).
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.