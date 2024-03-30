Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве
Два человека погибли в результате ДТП на 84-м км Калужского шоссе в Новой Москве. Об этом в субботу, 30 марта, сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.
«Произошло столкновение двух автомобилей. По информации ГИБДД, в результате дорожной аварии водитель и пассажир одного из автомобилей скончались», — сообщили в департаменте.
На месте происшествия работают оперативные службы. Движение затруднено в незначительной степени.
Ранее, 28 марта, в Подмосковье женщина с признаками алкогольного опьянения совершила ДТП с восемью припаркованными автомобилями. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.