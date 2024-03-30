В Донецке возложили цветы в память о погибших при теракте в «Крокусе»
В Донецке местные жители несут цветы к стеле «Россия» в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 30 марта сообщает корреспондент «Известий».
В течение всего девятого дня после трагедии горожане зажигали свечи и приносили мягкие игрушки к стеле.
«Террористы ответят за всё — и за Донецк, и за Москву», — сказано на одном из плакатов у мемориала.
Ранее в субботу у здания «Крокуса» отслужили панихиду. Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Почтить память погибших и поддержать Россию к стихийному мемориалу приезжали послы из Мексики, Ливана, Анголы, Ирана, Боливии и других стран. Воспитанники детского центра развития «Школа Знайки» подготовили поделки из ткани в виде журавлей и ангелочков в память о жертвах теракта.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.
По последним данным, в теракте погибли 144 человека. 30 марта СК установил личности 134 жертв террористической атаки.
Возбуждено уголовное дело по ст.205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.
Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.