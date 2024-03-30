Концерт у «Крокуса» в память о погибших при теракте начался с минуты молчания

Концерт, который проходит вечером в субботу, 30 марта, у подмосковного «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, начался с минуты молчания. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

После этого оркестр во главе с российским дирижером Валерием Гергиевым начал выступление. Музыканты исполняют композиции Сергея Прокофьева, в том числе отрывки из «Ромео и Джульетты».

Как видно на кадрах, на стены здания выведена проекция — журавли, появляющиеся из крокусов, а также фотографии погибших в теракте. Возле сцены можно заметить фигуры журавлей, которые выложены из зажженных свечей.

Еще днем воспитанники детского центра развития «Школа Знайки» подготовили поделки из ткани в виде журавлей и ангелочков в память о жертвах теракта. Руководитель учреждения Анастасия Мазурина указала на важность объединения в борьбе с терроризмом и осведомленности в этой теме молодого поколения.

В субботу, 30 марта, на девятый день трагедии, прошла панихида по погибшим в теракте в «Крокусе». Она была совершена по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Люди на протяжении всего дня несли цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса». В том числе в церемонии возложения цветов приняли участие сотрудники дипломатических миссий.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

Ранее в этот день сообщалось, что погибли 144 человека.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.