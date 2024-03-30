На Украине признали невозможность перебрасывать резервы из-за проблем в энергетике

Полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков указал на немобильность украинской армии в части логистики резервов из-за выведенных из строя объектов энергетики.

«Они [российские силы. — Ред.] сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс», — сказал он YouTube-каналу «Вышка» на этой неделе.

Полковник высказал мнение, что российские войска готовят наступление с разных направлений, для чего были подготовлены резервы и выведена из строя украинская энергетика.

«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — добавил Стариков.

Накануне, 29 марта, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что энергетические объекты страны подверглись новой массированной атаке. По его словам, удары пришлись по объектам в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях.

В этот же день компания «Укрэнерго» сообщила, что тепловые и гидроэлектростанции получили повреждения в центральной и западной части Украины.

Минобороны РФ 22 марта сообщило, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам Украины, арсеналам и местам дислокации формирований украинских войск и иностранных наемников.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».