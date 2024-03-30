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Пушков ответил на слова премьера Польши о предвоенной эпохе

Пушков заявил, что предвоенная эпоха может грозить Польше проблемами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заявление польского премьер-министра Дональда Туска о вступлении Европы в «предвоенную эпоху» должно заставить его задуматься, что Польше могут грозить проблемы. Об этом 30 марта написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что предвоенные эпохи не предвещают ничего хорошего пограничным государствам, находящимся на стыке противоборствующих сторон.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чревато для самой Польши», — указал сенатор.

Также он обратил внимание на то, что вместо предотвращения негативных последствий для Польши Туск со «сладким ужасом» предвещает такое развитие событий.

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Накануне, 29 марта, Туск заявил, что людям нужно морально привыкнуть к наступлению в Европе «предвоенной эпохи», как бы удручающе это ни звучало. Кроме того, он считает, что Европа должна предпринимать действия по увеличению стратегической автономии от НАТО и пытаться возродить свою оборонную сферу.

До этого, 18 марта, глава Евросовета Шарль Мишель указал, что страны Евросоюза должны удвоить заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году, чтобы «готовиться к войне, желая мира». Перед этим, 15 марта, Еврокомиссия выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов оборонной индустрией Европы.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скором конфликте с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.

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