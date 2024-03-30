Заявление польского премьер-министра Дональда Туска о вступлении Европы в «предвоенную эпоху» должно заставить его задуматься, что Польше могут грозить проблемы. Об этом 30 марта написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что предвоенные эпохи не предвещают ничего хорошего пограничным государствам, находящимся на стыке противоборствующих сторон.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной чревато для самой Польши», — указал сенатор.

Также он обратил внимание на то, что вместо предотвращения негативных последствий для Польши Туск со «сладким ужасом» предвещает такое развитие событий.

Накануне, 29 марта, Туск заявил, что людям нужно морально привыкнуть к наступлению в Европе «предвоенной эпохи», как бы удручающе это ни звучало. Кроме того, он считает, что Европа должна предпринимать действия по увеличению стратегической автономии от НАТО и пытаться возродить свою оборонную сферу.

До этого, 18 марта, глава Евросовета Шарль Мишель указал, что страны Евросоюза должны удвоить заказы оружия и боеприпасов у европейской военной промышленности к 2030 году, чтобы «готовиться к войне, желая мира». Перед этим, 15 марта, Еврокомиссия выделила €500 млн на увеличение производства боеприпасов оборонной индустрией Европы.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая якобы о скором конфликте с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем Россия «отправится завоевывать весь мир». Однако президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах РФ нет, но страна готова к любым выпадам НАТО.