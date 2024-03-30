Один человек погиб при взрыве неизвестного предмета в многоэтажке под Киевом
Женщина погибла в результате взрыва неизвестно предмета в пятиэтажном доме в Белой Церкви под Киевом. Кроме того, там рухнули три этажа, сообщает 30 марта украинского издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Там также опубликованы кадры с места.
В нескольких квартирах при этом произошло возгорание.
На месте продолжается спасательная операция. Из-под завалов достали ребенка, он жив.
Ранее, 9 марта, сообщалось, что пьяный мужчина под Харьковом бросил гранату под автомобиль своей соседки. Тогда никто не пострадал, мужчину задержали.