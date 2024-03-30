В Кашире волонтеры обнаружили у жительницы около 10 истощенных породистых собак

Женщина в Кашире удерживает в заточении по меньшей мере 10 породистых собак, которые истощены и находятся в критическом состоянии на грани смерти. Об этом 30 марта «Известиям» рассказали волонтеры.

Неравнодушные граждане ожидают, что городская администрация, игнорирующая этот факт, а также хозяйка животных понесут соответствующее наказание. Утверждается, что питомцы закрыты в доме.

В частности, одна из волонтеров предоставила видео, на котором она встретилась с хозяйкой питомцев. Женщина по имени Надежда пришла вместе с породистой собакой в неухоженном виде. Животное было истощено.

«Надь, я очень прошу, давай я у тебя ее выкуплю. Ну ты посмотри, в каком она состоянии, я прошу. Надя, она не должна такой быть!» — просит волонтер на видео.

При этом девушка-волонтер не смогла сдержать слез от осознания, в каком запущенном состоянии находится собака.

Однако Надежда решительно отказалась отдавать питомца даже на передержку.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», — заявила она.

По данным «Известий», волонтеры уже также подали заявление в полицию, однако на момент публикации ответа на него не поступило. Как сообщают местные жители, в администрации Каширы решению вопроса препятствуют родственные связи со стороны мужа владелицы животных.

Ранее в субботу был организован сбор по коллективному заявлению в полицию по ст. 245 УК РФ с требованием передать собак на лечение. Их точное количество будет уточняться.

Ранее, 28 марта, в Красноярском крае возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на собаку из чувства мести за укус. Нападавший обвиняется в жестоком обращении с животным с применением садистских методов (п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ). Прокуратура проконтролирует ход расследования.