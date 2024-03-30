На Кубани возбудили дело после обнаружения тела 10-летнего мальчика в реке
Уголовное дело возбуждено после обнаружения 10-летнего мальчика в устье реки в Мостовском районе Краснодарского края. Об этом в субботу, 30 марта, говорится в сообщении регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России в Telegram.
Предварительно, на теле мальчика отсутствуют внешние признаки насильственной смерти, однако точные причины гибели ребенка установят после экспертизы. Вместе с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
Известно, что 28 марта мальчик с особенностями развития покинул свое место жительства в поселке Псебай. Обнаружив пропажу, мать начала его искать, а также сообщила в полицию.
На месте обнаружения тела продолжают работать следователи.
26 марта сообщалось, что мужчину заподозрили в убийстве пятилетнего ребенка в Ставрополе. На допросе он признался, что, будучи в состоянии опьянения, он утопил ребенка, с которым его оставили знакомые. После убийства тело фигурант вынес в мусорный контейнер.