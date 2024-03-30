Американский офицер указал на позор США в конфликте на Украине
В конфликте на Украине позорятся США, а расплачивается за это украинский народ, заявил 29 марта американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.
Он выразил мнение, что Соединенные Штаты позорятся тем, что продолжают участвовать в конфликте, но высокомерие Вашингтона не дает признать, что он уже проигран. По его словам, вашингтонская «элита» потеряла связь с реальностью.
«Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — указал Дэвис в своем видео на YouTube-канале.
Ранее, 18 марта, обозреватели норвежского сайта Steigan заявили, что власти западных государств отказываются признавать тот факт, что США и Украина проиграли в конфликте с Россией. Они призвали прекратить поставки оружия и созвать нейтральных мирных переговорщиков.
При этом 16 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что в США начали признавать факт того, что Украина близка к поражению в конфликте. По его мнению, Вашингтон избрал Киев в качестве оружия против России.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.