В Москве 30 марта стало самым теплым днем с начала года

В Москве в субботу, 30 марта, обновился температурный максимум с начала 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, по его данным, температура на базовой метеостанции столицы на ВДНХ достигла отметки +11,0 градусов, что стало самым высоким показателем в Москве с начала года. Специалист добавил, что точное значение сегодняшнего максимума будет известно после 21:00, когда снимут показания с максимального термометра.

Как указал Леус, такое потепление — только начало, и уже в воскресенье, 31 марта, температура воздуха превысит сегодняшние значения.

«Продолжится потепление и в первые два дня апреля. Более того, и 1, и 2 апреля, которые друг за другом также будут носить титул самого теплого дня года, возможно и обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха. То есть такими теплыми первые два дня апреля в столице не были за всю историю инструментальных наблюдений за погодой», — добавил синоптик.

Вместе с этим ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в столице температура в апреле может опуститься до минусовых значений, возможен даже снег.