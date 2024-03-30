Три человека пострадали в результате обстрелов Брянской области со стороны ВСУ
В результате обстрела поселка Белая Березка Трубчевского района и села Курковичи Стародубского муниципального округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, сообщает 30 марта глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
В Белой Березке двое жителей получили легкие ранения.
«В настоящее время они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.
В поселке зафиксированы частичные повреждения двух многоквартирных и нескольких частных домов и производственного помещения, а также нарушение энергоснабжения.
В Курковичах в результате обстрела был ранен подросток, пострадавшая доставлена в больницу. В селе повреждены четыре жилых дома и нарушено энергоснабжение, уточнил глава региона.
На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в этот день губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские формирования обстреляли село Гуево Суджанского района. Никто не пострадал, повреждения получили четыре домовладения, хозпостройки и заборы, уточнил глава региона.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.