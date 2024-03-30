Друг погибшего в «Крокусе» мальчика рассказал о его мечте попасть на концерт

Арсений Волохов, друг погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» Артемия Шалаева, рассказал, как его товарищ мечтал попасть на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в тот день.

По словам Арсения, вместе с Артемием он участвовал в группе — ребята играли на гитарах, выступали.

«Он мне присылает сообщение: «Ура, я на концерте «Пикника». Очень любил эту группу, рассказывал всё время про нее. Потом я включаю телевизор и вижу эти новости, пытаюсь до него дозвониться, писать, но он мне не отвечает», — рассказал Волохов «Известиям».

Вместе с бабушкой он пришел на девятый день после теракта, 30 марта, чтобы возложить цветы к месту трагедии.

Шалаев был воспитанником одного из центров детей и юношества. В субботу его товарищи пришли к «Крокусу», чтобы почтить память своего друга и всех жертв теракта. Они принесли с собой бумажных журавлей, которых сделали в рамках акции «Журавлик мира и добра» вместе с учениками одной из московских школ и участниками программы «Московское долголетие».

В субботу проходит панихида по погибшим, ее проводит Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал.

27 марта сообщалось, что погибли 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один из пострадавших, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Позднее Белоруссия сообщила о гибели своего гражданина в больнице после теракта.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Арестованы девять человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.