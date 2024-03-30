Аргентина отказалась переносить посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Президент Аргентины Хавьер Милей заморозил план переноса посольства страны в Израиле из престижного курортного города Герцлия в 12 км к северу от Тель-Авива, в Иерусалим. Об этом 30 марта сообщил израильский портал Maco.

В сенате Аргентины заявили, что Милей принял решение после того, как подвергся резкой критике со стороны членов левых партий страны. Они обвинили президента Аргентины в нарушении законов страны, согласно которым «перенос посольства на оккупированную территорию запрещен».

В итоге власти Аргентины достигли компромисса, согласно которому законодатели от левых партий согласились поддержать кандидатуру раввина Акселя Ваниша, близкого к Милею, на должность нового посла Аргентины в Израиле.

В декабре 2017 года экс-президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе посольства страны из Тель-Авива. Как отмечала «Газета.Ru», тогда политик заявил о желании признать «существующую реальность».

Тогда же официальные власти Израиля предложили России перенести посольство в Иерусалим, однако в МИД РФ заявили, что Россия не намерена этого делать до тех пор, пока Израиль и Палестина не уладят свои двусторонние отношения.

После США в Иерусалим перевела свое посольство Гватемала.

Согласно резолюциям ООН, статус Иерусалима как израильской столицы оспаривается значительной частью мирового сообщества, где большинство стран расценивает Восточный Иерусалим как палестинскую территорию, оккупированную Израилем.