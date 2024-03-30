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Песков напомнил об измененной геополитической реальности с начала СВО

Песков: геополитическая реальность изменилась, всем придется с этим считаться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Геополитическая реальность с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса изменилась, с этим придется считаться, заявил 30 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с момента начала специальной военной операции (СВО) изменились границы и Украины, и Российской Федерации.

«У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил «РИА Новости» Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского от 29 марта о том, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения к границам 1991 года. По мнению Зеленского, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинской армии получится выйти на границы, существовавшие до начала СВО.

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30 марта спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что киевский режим способен лишь на различные вариации Минских соглашений, условия которых Киев и ранее не выполнял. Константинов выразил уверенность, что Украина скоро попросит мира, но ее условия вряд ли устроят Россию.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но они должны быть конструктивны, и прежде всего РФ будет исходить из интересов национальной безопасности. При этом глава государства подчеркнул, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для улучшения собственного арсенала, а прекращение огня — это момент свободного времени, однако каждый из оппонентов должен понять для себя свой курс дальнейшего движения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

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