Песков напомнил об измененной геополитической реальности с начала СВО

Геополитическая реальность с момента начала спецоперации РФ по защите Донбасса изменилась, с этим придется считаться, заявил 30 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с момента начала специальной военной операции (СВО) изменились границы и Украины, и Российской Федерации.

«У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил «РИА Новости» Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского от 29 марта о том, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться без возвращения к границам 1991 года. По мнению Зеленского, российская сторона будет «готова к диалогу», если у украинской армии получится выйти на границы, существовавшие до начала СВО.

30 марта спикер крымского парламента Владимир Константинов отметил, что киевский режим способен лишь на различные вариации Минских соглашений, условия которых Киев и ранее не выполнял. Константинов выразил уверенность, что Украина скоро попросит мира, но ее условия вряд ли устроят Россию.

Президент РФ Владимир Путин 13 марта в интервью журналисту Дмитрию Киселеву подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной, но они должны быть конструктивны, и прежде всего РФ будет исходить из интересов национальной безопасности. При этом глава государства подчеркнул, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для улучшения собственного арсенала, а прекращение огня — это момент свободного времени, однако каждый из оппонентов должен понять для себя свой курс дальнейшего движения.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.