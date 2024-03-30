Акция «Свеча памяти» по погибшим девять дней назад в «Крокусе» прошла на Камчатке

Акция «Свеча памяти» по погибшим девять дней назад в «Крокусе» прошла на Камчатке

2024-03-30T11:33:50+03:00

2024-03-30T11:33:50+03:00

2024-03-30T11:33:50+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru