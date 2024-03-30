Четыре дома повреждены в селе Курской области после обстрела со стороны ВСУ
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в субботу, 30 марта, обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате повреждены четыре дома. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Никто из жителей не пострадал. Повреждены четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь в восстановлении», — указал он.
Также Старовойт опубликовал фото, на которых видны разрушения.
Кроме того, ранее в этот день российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, которую ВСУ пытаются регулярно атаковать.
Это происходит на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.