Собянин рассказал о работе единого диспетчерского центра метро

Единый диспетчерский центр обеспечивает безопасную и бесперебойную работу московского метро, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что центр открыли в 2019 году, объединив в одном месте разные службы метрополитена. Например, службу движения, где следят за соблюдением графика поездов, который рассчитан с точностью до секунды. Сотрудники службы электроснабжения подают напряжение на участки пути и контролируют работу энергосистем на территории подземки.

В эскалаторной службе отвечают за безопасность при спуске и подъеме пассажиров, а в электромеханической контролируют температуру воздуха на станциях и работу вентиляционных шахт.

«За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения», — отметил Собянин в Telegram.

Он добавил, что контролировать работу всего метро Единому диспетчерскому центру помогают цифровые технологии. Специалисты знают, где находятся поезда, сколько людей на станции, как функционируют светофоры и эскалаторы.

«Благодаря сотрудникам Единого диспетчерского центра Московский метрополитен становится еще более надежным и удобным для пассажиров», — подчеркнул градоначальник.