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Завершено следствие по делу о нанесшей ущерб на 2,8 млрд рублей финпирамиде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, организовавшего финансовую пирамиду и обманувшего граждан на сумму более 2,8 млрд рублей. Об этом в субботу, 30 марта, сообщает Следственный комитет России на своем сайте.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Установлено, что в 2012–2018 годах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Пензенской, Московской и Ленинградской областях группировка под руководством Симакиной похищала денежные средства и легализовала их.

«Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — уточнили в ведомстве.

Преступники заключали договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые выплачивались за счет следующих взносов других людей. В 2018 году выплаты прекратились.

«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — сообщили в СКР.

Обвиняемые вину не признали. Их средства и имущество арестованы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее, 12 февраля, Тверской суд Москвы вынес приговор основателям финансовой пирамиды M.B. Barklay, которые обманули вкладчиков более чем на 100 млн рублей. Одному из организаторов преступной схемы, Илье Емельянову, суд назначил наказание в виде лишение свободы сроком на семь лет и выплату штрафа в размере 700 тыс. рублей. Второй фигурант, Андрей Барников, приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.

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