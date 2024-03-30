Завершено следствие по делу о нанесшей ущерб на 2,8 млрд рублей финпирамиде

Завершено расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, организовавшего финансовую пирамиду и обманувшего граждан на сумму более 2,8 млрд рублей. Об этом в субботу, 30 марта, сообщает Следственный комитет России на своем сайте.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников преступного сообщества: Натальи Симакиной, Анастасии Коноговой, Игоря Ивлева, Ивана Волкова и Павла Будянского», — говорится в сообщении.

В зависимости от роли они обвиняются по ч. 3 ст. 210 («Организация и участие в преступном сообществе»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 («Легализация»), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Установлено, что в 2012–2018 годах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Пензенской, Московской и Ленинградской областях группировка под руководством Симакиной похищала денежные средства и легализовала их.

«Кроме того, одному из участников преступной организации инкриминировано совершение незаконной банковской деятельности при осуществлении валютно-обменных операций», — уточнили в ведомстве.

Преступники заключали договоры процентного займа, обещая большие проценты, которые выплачивались за счет следующих взносов других людей. В 2018 году выплаты прекратились.

«В результате мошеннических действий причинен имущественный ущерб 4276 гражданам на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — сообщили в СКР.

Обвиняемые вину не признали. Их средства и имущество арестованы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 12 февраля, Тверской суд Москвы вынес приговор основателям финансовой пирамиды M.B. Barklay, которые обманули вкладчиков более чем на 100 млн рублей. Одному из организаторов преступной схемы, Илье Емельянову, суд назначил наказание в виде лишение свободы сроком на семь лет и выплату штрафа в размере 700 тыс. рублей. Второй фигурант, Андрей Барников, приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей.