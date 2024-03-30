Найден возможный криптокошелек-посредник в деле о теракте в «Крокусе»

Найден криптокошелек-посредник, который, предположительно, мог использоваться заказчиками и исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает 30 марта «РИА Новости».

Журналисты агентства обнаружили криптокошелек, которым могли пользоваться заказчики и исполнители теракта в «Крокус Сити Холле», через него прошла сумма, равная половине той, что обещали террористам за атаку на концертный зал.

По данным агентства, адрес на кошелек был размещен в Telegram-канале, связанном с «Голосом Хорасана» — афганским крылом «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Изучив доступные в Сети данные о переводах, «РИА Новости» установило, что 12 марта адрес кошелька на платформе Tronscan впервые появился в сообщении одного из Telegram-каналов экстремистской направленности. Его администратор под нимком Mavlavi_56 также вел еще один ныне удаленный Telegram-канал «Голос Хорасана». По данным источника агентства, канал «Голос Хорасана» использовали для вербовки исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле».

13 марта криптокошелек стал активным: туда был перечислен перевод на сумму в $2,19 тыс.. В день теракта, 22 марта, в кошельке наблюдался пик активности: туда приходили и сразу уходили токены на общую сумму $2525 (около 233 тыс. рублей), всего было четыре таких транзакции. После 22 марта операции с этим криптокошельком не осуществлялись.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, что число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.