ЕС запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией

Евросоюз запретил турецкому авиаперевозчику Southwind Airlines летать через страны Европы якобы из-за связей с Россией. Об этом 29 марта сообщает издание Turizm Guncel, называя решение скандальным.

Расследование в отношение перевозчика ранее провело авиационное управление Финляндии. По его данным, основная доля собственности Southwind якобы находится в России, а не в Турции. Отмечалось, что якобы Россия контролирует авиаперевозчика, поэтому страна запретила ему полеты между Антальей и Хельсинки.

После этого, 28 марта, ЕС запретил Southwind Airlines взлетать, летать и приземляться на своей территории. Брюссель сослался в решении на санкционный регламент 833/2014 от 31 июля 2014 года, предполагающий ограничительные меры в связи с действиями России на Украине.

Сейчас Southwind Airlines летает в Россию и Белоруссию из Турции, однако самолеты облетают Черное море и ЕС.

Ассоциация туроператоров России заявила, что в планах турецкой авиакомпании были полеты в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт в Германии, а также Ираклион в Греции.

В июне прошлого года США заблокировали возможность для турецкой авиакомпании Southwind Airlines выполнять рейсы в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX. После этого Southwind обратилась к авиакомпаниям РФ c просьбой перевезти ее пассажиров с уже проданными билетами.