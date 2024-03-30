Зеленский признал недовольство США из-за атак ВСУ на объекты энергетики в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реакция Вашингтона на атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры России «не была одобрительной». Об этом, в пятницу, 29 марта, он рассказал в интервью газете The Washington Post.

По словам украинского президента, США обеспокоены ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Однако он отметил, что никто не может диктовать или навязывать Киеву стратегию применения вооружений.

Ранее, 22 марта, британская газета Financial Times (FT) выпустила материал, в котором указывается, что США призвали Украину прекратить атаки на энергообъекты РФ, так как они могут привести к росту мировых цен на нефть. По словам одного из собеседников издания, Белый дом всё больше разочаровывается атаками украинских дронов по нефтяным объектам на территории России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последний месяц пытались совершать атаки на российские нефтезаводы. В частности, в Краснодарском крае несколько украинских беспилотников попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). В результате возник пожар из-за падения нейтрализованного БПЛА. Один человек погиб, предварительно, из-за сердечного приступа.

Также 13 марта в Рязанской области произошел пожар на НПЗ из-за атаки беспилотника. При ударе пострадали два человека, которые получили ранения рук, их жизни ничего не угрожает. Возгорание оперативно ликвидировали.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.