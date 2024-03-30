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Госдеп США заявил о введении визовых ограничений против 10 чиновников Сирии

Госдеп: США ввели визовые ограничения против 10 сирийских чиновников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США ввели визовые ограничения в отношении 10 сирийских чиновников, которые, по мнению Вашингтона, «причастны к нарушению прав человека». Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллера, опубликованном 29 марта на сайте Госдепа.

«Госсекретарь [США Энтони Блинкен] предпринимает шаги по введению визовых ограничений против 10 правительственных чиновников и членов их семей за причастность этих чиновников к серьезным нарушениям прав человека», — отмечено в публикации.

В Госдепе добавили, что американские власти подтверждают свою «непоколебимую поддержку сирийского народа, в том числе в его продолжающихся мирных требованиях свободы и достоинства». Ведомство будет и дальше добиваться визовых ограничений против чиновников и других лиц, которые участвуют в репрессиях против граждан Сирии, резюмировали в заявлении.

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Ранее, 26 марта, МИД Сирии заявило, что Соединенные Штаты должны прекратить поддержку ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещенная в РФ) и других террористических группировок. Кроме того, сирийское внешнеполитическое ведомство также призвало Вашингтон «прекратить свое незаконное присутствие в Сирии».

В тот же день телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-Эз-Зор на востоке Сирии подверглась авиаударам. По данным телеканала, в результате погибли несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно.

До этого, 5 декабря, США ввели визовые ограничения против израильских поселенцев, которые участвовали в актах насилия над палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

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