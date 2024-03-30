Переводчик ФК «Динамо» рассказал о своем спасении из «Крокуса»

Переводчик футбольного клуба «Динамо» Артем Журавлев, который находился в «Крокус Сити Холле», когда в концертный зал ворвались террористы, 29 марта рассказал «Известиям» о том, как ему удалось спастись.

По его словам, он купил место в последнем ряду балкона. Автоматная очередь и выстрелы были слышны до концерта группы «Пикник», но люди не обратили на них внимания.

«Подумали, фейерверки, что-то такое, перформанс. А потом всё ближе и ближе выстрелы становились, люди стали нервничать. Когда мы пошли (на выход. — Ред.), люди с автоматами ворвались, начали стрелять, все легли между креслами», — сказал он.

Журавлев вспомнил, что, когда нападавшие начали поджигать кресла в зале, люди решили выбраться к эвакуационному выходу, «вышли на улицу со двора, всей толпой побежали в сторону МКАД».

«Я был счастлив, что оттуда вышел, мне хотелось как можно дальше убежать оттуда», — подытожил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно, что еще один пострадавший, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице. Также в Белоруссии сообщили о гибели гражданина республики в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.