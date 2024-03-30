Минобороны России рассказало о подвигах военных ВС РФ в зоне спецоперации

Министерство обороны России 30 марта сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) России, рискующих своими жизнями ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В военном ведомстве сообщили, что гвардии капитан медицинской службы Анна Сидоренко выполняла задачи по оказанию медицинской помощи и эвакуации раненых в ходе освобождения одного из населенных пунктов, удерживаемого боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время решающего штурма она, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы со стороны подконтрольной противнику территории, оказывала медицинскую помощь раненым.

Для военнослужащих, получивших тяжелые ранения, Сидоренко организовала эвакуацию в полевой госпиталь, при этом, сопровождая их в пути, поддерживала их состояние, чем спасла жизни. Смелые и отважные действия гвардии капитана медицинской службы Сидоренко способствовали сохранению жизней военнослужащих и их восстановлению.

Также в Минобороны отметили заслуги капитана Романа Соломникова. Батарея самоходных артиллерийских установок ВС РФ, связь в которой обеспечивал Соломников, осуществляла артподдержку мотострелковых подразделений, ведущих наступления на позиции украинских боевиков. В ходе контрбатарейной борьбы в результате артиллерийского огня со стороны противника была повреждена командно-штабная машина, также была нарушена связь в батарее.

Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, капитан под артиллерийским обстрелом ВСУ лично приступил к ремонту поврежденной техники. Благодаря смелым и решительным действиям капитана Романа Соломникова связь внутри батареи и с вышестоящим командованием была оперативно восстановлена, что позволило скоординировать действия российских артиллеристов и, подавив позиции вражеской артиллерии, создать условия для дальнейшего продвижения российских войск. По итогам боя противник, лишенный артиллерийской поддержки, оставил удерживаемые позиции и отступил.

Накануне, 29 марта, представитель группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что военнослужащие российской группировки войск «Днепр» в течение суток без потерь вели оборонительные действия против боевиков ВСУ на приморском и криворожском направлениях. Отмечалось, что по итогу ВСУ лишились до 40 военнослужащих, а также трех боевых бронированных машин, трех артиллерийских орудий и четырех машин.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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