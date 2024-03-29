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Байден заявил о наступлении переломного момента для США

Байден: США переживают переломный момент в истории
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Президент США Джо Байден заявил, что в стране сейчас настал «переломный момент» и определяющим историю событием будут предстоящие выборы главы государства. Об этом в пятницу, 29 марта, он сказал в Нью-Йорке на мероприятии Демократической партии.

По словам Байдена, американская демократия подвержена чрезмерной опасности. Он считает, что именно сейчас необходимо определить политический курс США на следующие несколько десятилетий.

Президент отметил, что политические взгляды его главного соперника на выборах главы государства Дональда Трампа слишком «устаревшие». Байден также уверен, что Трамп «не в лучшей своей форме, да и немного староват».

В свою очередь, в начале марта, бывший американский лидер Трамп называл Байдена — «ужасным президентом, худшим президентом» за всю историю Соединенных Штатов.

«Возможно, самый некомпетентный президент, который у нас когда-либо был», — добавил Трамп.

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Ранее, 11 марта, политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом пугает Европу. Такой исход выборов может значительно ослабить положение стран ЕС, поэтому вся нынешняя европейская верхушка заинтересована в том, чтобы он не победил.

4 марта газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев. В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа так же высказалось вдвое меньше участников опроса.

До этого, 11 февраля, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил, что прогрессирующая деменция президента Байдена делает его угрозой безопасности страны и уменьшает авторитет американской власти в глазах других государств, в том числе РФ.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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