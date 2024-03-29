Посол заявил о готовности РФ выполнить обязательства при агрессии против Армении

Россия готова выполнить свои союзнические обязательства в случае внешней агрессии в сторону Армении, но нужно спрашивать у властей Еревана, хотят ли они этого. Об этом 29 марта в интервью ереванскому порталу 24News заявил российский посол Сергей Копыркин.

«У меня нет никаких оснований думать, что Россия отказывается от взятых на себя обязательств по соглашениям. Все наши публичные заявления не дают оснований сомневаться в упомянутом вопросе. Я сам хочу задать вопрос: какова цель недружественных заявлений, [озвученных некоторыми представителями властей Армении]? В любом случае, необходимо ли России выполнять свои обязательства или должна быть создана ситуация, чтобы она эти обязательства не выполняла? Этот вопрос возникает непреднамеренно, раньше я бы об этом не подумал, а теперь вынужден», — ответил Копыркин на вопрос журналиста о том, выполнит ли российская сторона свои обязательства в случае нападения со стороны Азербайджана.

Также дипломат подчеркнул, что Россия «очень серьезно относится к выполнению» обязательств по поставкам уже приобретенного вооружения в Армению, стороны активно взаимодействуют в этом направлении и в ближайшие два года все контракты должны быть выполнены, добавил он.

Кроме того, Копыркин отметил, что вопрос возвращения армян в Нагорный Карабах важен для России, присутствие российских миротворцев в регионе говорит об этом.

«Мы всегда считали, и об этом публично говорилось, что важно, чтобы армяне жили на своей исторической родине — в Карабахе. Этим обусловлено присутствие там российских миротворцев. Для меня это свидетельство того, что вопрос этот не снимается. Те карабахские армяне, которые хотят вернуться, имеют на это право. Я так понимаю, что с азербайджанской стороны это право не отвергается», — сказал он.

Ранее в этот день в МИД РФ указали, что Европейский союз (ЕС) воспринимает Армению исключительно как источник собственной выгоды, Западу безразличны реальные потребности республики.

Тогда же Копыркин заявил, что США рассматривают сотрудничество с Арменией как возможность нанести ущерб отношениям Еревана и Москвы.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 марта обратила внимание на то, что Запад превращает Армению в инструмент реализации собственных планов, что вызывает беспокойство в России, а НАТО планирует открыть в Закавказье второй фронт против РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Ереван сознательно рушит отношения с Москвой под надуманными предлогами. Также глава внешнеполитического ведомства напомнил, что именно Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неоднократно отстаивала интересы Армении в тяжелых ситуациях, а в настоящий момент Ереван извращает историю последних лет.

25 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отношения России и Армении в период, когда премьер-министр Никол Пашинян активно критикует решения РФ. По его словам, страны являются «более чем братскими», а экономическая активность армян на территории России «дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении».

Песков 6 марта заявил, что трудности в отношениях России и Армении пройдут. Он подчеркнул, что у Москвы есть политическая воля для выстраивания сотрудничества.

В конце февраля Пашинян объявил о заморозке отношений Армении с организацией. По его словам, Договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, особенно в 2021–2022 годах. При этом Песков сообщал, что Ереван не предпринимал никаких официальных действий в данной связи.

Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда премьер-министр закавказской республики отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по мнению Пашиняна, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.