Рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании

Бывшая возлюбленная американского рэпера 50 Cent (Кертис Джексон) Дафна Джой обвинила его в изнасиловании, а также в физическом насилии. Об этом она сообщила 28 марта на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Такое заявление она сделала в ответ на иск рэпера, который пытается лишить ее родительских прав.

«Давайте всерьез поговорим о зле, которое ты причинил: насиловал меня, бил. Ты больше не мой угнетатель, Бог тебе судья», — написала Джой.

Дафна Джой отметила, что рэпер не справлялся с совместным воспитанием их 12-летнего сына Сира. Также она упрекнула Джексона в том, что он видел сына 10 раз за последние два года, добавила «Газета.Ru».

В свою очередь, представитель рэпера предоставил порталу Page Six официальный комментарий 50 Cent относительно обвинений. Он назвал их ложными.

Ранее, 22 декабря, американского актера Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах. Обвинение выдвинула его бывшая ассистентка Аста Джонассон.