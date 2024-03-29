Лауреат «Оскара» Луис Госсетт – младший умер на 88-м году жизни

Лауреат кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана Луис Госсетт – младший умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает 29 марта Associated Press со ссылкой на двоюродного брата актера Нила Л. Госсетта.

Актер умер утром в пятницу в городе Санта-Моника штата Калифорния.

Госсетт-младший в 1983 году стал первым чернокожим актером, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Он получил статуэтку за роль инструктора по строевой подготовке в фильме «Офицер и джентльмен». За эту же роль актер получил «Золотой глобус», уточняет AP.

Луис Госсетт – младший родился в нью-йоркском Бруклине в 1936 году, дебютировал в кино в 1961-м. За карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Всего же на его счету 19 кинонаград и 28 номинаций на кинопремиях.