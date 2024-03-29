В США пообещали продолжить передавать РФ данные о террористических угрозах

США продолжат делиться с Россией данными о террористических угрозах. Об этом 29 марта заявила посол в Москве Линн Трейси.

«В течение многих лет мы делились информацией об угрозах с российскими властями и будем продолжать это делать. Мы также продолжим отвечать на запросы российского правительства о помощи в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», — приводит слова Трейси Telegram-канал посольства США.

Она также выразила надежду, что российский народ сможет прийти в себя и обрести силы после теракта. По словам Трейси, Вашингтон безоговорочно осуждает терроризм во всех его формах, она напомнила, что именно Москва вышла первой на связь после событий 11 сентября 2001 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. 27 марта сообщалось, число погибших при теракте составляет 143 человека. 29 марта стало известно о смерти в больнице еще одного пострадавшего при теракте в «Крокусе», который был в крайне тяжелом состоянии. Тогда же посольство Белоруссии Москве сообщило, что скончался еще один пострадавший во время теракта в «Крокусе» гражданин Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по данному делу суд арестовал девятерых задержанных, в числе которых четверо непосредственных исполнителей теракта. Все четверо являются иностранными гражданами.