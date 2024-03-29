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Байден заявил о страхе мировых лидеров из-за возможной победы Трампа на выборах

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Фото: REUTERS/Sam Wolfe
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Мировые лидеры боятся победы Дональда Трампа на выборах президента США и просят Джо Байдена переизбраться на второй срок и победить его. Об этом действующий американский лидер заявил 29 марта на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, его слова привел пул Белого Дома.

По словам Байдена, «почти каждый из мировых лидеров» надеется на проигрыш Трампа в выборной гонке, просит нынешнего президента одержать победу и выйти на второй срок. Он не уточнил, о каких конкретно лидерах идет речь.

«Я не такой уж особенный, но я не Трамп... они до смерти боятся, что он снова победит», — сказал он.

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Ранее, 11 марта, политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение, что возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа в Белый дом пугает Европу. такой исход выборов может значительно ослабить положение стран ЕС, поэтому вся нынешняя европейская верхушка заинтересована в том, чтобы он не победил.

4 марта газета The New York Times сообщила о том, что американские избиратели лучше оценивают политику бывшего президента США Дональда Трампа, чем нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Так, 40% респондентов считают, что политика Трампа помогла им лично. Аналогичную оценку действий Байдена выразили лишь 18% американцев.

В то же время политику Байдена опрошенные сочли наиболее вредоносной. О том, что действия нынешнего президента США оказали на них негативное влияние, заявили 43% избирателей. При этом про политику Трампа так же высказалось вдвое меньше участников опроса.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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