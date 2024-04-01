За чем следить инвестору на этой неделе

Торговая активность на глобальных площадках на этой неделе может снизиться из-за пасхальных праздников в Европе и Гонконге в понедельник и национальных выходных в Китае в конце недели, сообщила аналитик «Цифра брокер» Анна Буйлакова. По ее словам, это способно сократить объем торгов и на российских биржах.

В понедельник сеть медцентров «Мать и дитя» представит годовой отчет по МСФО за 2023 год, что может повлиять на стоимость ее ценных бумаг, рассказали аналитики ФГ «Финам». Также будет опубликован отчет IT-компании «Софтлайн».

Помимо того, 1 апреля — последний день торгов акциями «Норникеля» перед приостановкой, связанной со сплитом (дроблением стоимости) бумаг компании 1 к 100, добавила портфельный управляющий по российским акциям General Invest Татьяна Симонова. Сейчас они торгуются около 15 тыс. за бумагу. Благодаря этому акции станут доступны большему числу инвесторов.

2 апреля Мосбиржа опубликует операционные результаты за март. Аналитики «Финама» ожидают увеличения объемов торгов на площадке по сравнению как с февралем, так и с мартом прошлого года. Помимо того, 2 апреля IT-компания «Астра» и «ЭЛ5-Энерго» опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023-й, рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева.

В среду будут опубликованы данные по розничным продажам и безработице в феврале в России, сообщили в «Цифра брокер». Они важны для прогноза траектории ключевой ставки ЦБ.

4 апреля акционеры транспортного оператора Globaltrans изберут новый совет директоров, а инвестиционная компания АФК «Система» опубликует отчет по МСФО за 2023 год, сообщили в «Финаме». Помимо того, четверг станет последним днем для включения в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов производителя мясных продуктов «Черкизово» за 2023 год, предупредили в «БКС Мир инвестиций».

В пятницу розничная сеть O'Key опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, добавили аналитики «Финама». Это событие может повлиять на стоимость ценных бумаг компании.

Пик налогового периода, пришедшийся на прошлую неделю, не оказал заметной поддержки рублю, отметил экономист Константин Церазов. Это создает предпосылки для его снижения на этой, когда российская валюта лишится поддержки.

Доллар будет торговаться в диапазоне 92,0–93,5 рубля, евро — 99–101,5, а юань — 12,6–12,9, прогнозируют в «Финаме». Индекс Мосбиржи продолжит осторожное движение вверх, чтобы закрепиться выше отметки 3300 пунктов, заключили в General Invest.