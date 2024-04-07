 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Оренбуржье паводковыми водами отрезаны 153 населенных пункта
Мир
Премьер Молдавии назвал атаку БПЛА на приднестровскую воинскую часть провокацией
Мир
Посольство РФ обвинило США в блокировке разработки документа об оружии в космосе
Общество
Один человек погиб и еще двое пострадали при пожаре в жилом доме в Татарстане
Мир
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
Мир
Глава минфина США Йеллен пригрозила КНР серьезными последствиями за помощь РФ
Мир
Таджикистан готов зеркально ответить на отмену безвизового режима Турцией
Мир
Сирийские средства ПВО начали отражать ракетную атаку Израиля над Дамаском
Мир
В Гааге полиция дважды задержала Грету Тунберг на несанкционированной акции
Происшествия
В МЧС подтвердили новый прорыв дамбы в Орске
Общество
«Известия» показали эвакуацию жителей поселка Никель в Орске из-за паводка
Происшествия
При обстрелах Донецка со стороны ВСУ пострадали 11 мирных жителей
Общество
Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
Мир
Маск отвел человечеству не более нескольких сотен лет
Мир
Столтенберг допустил «некоторые компромиссы» со стороны Украины в конфликте с РФ
Мир
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Тель-Авиве
/

Новолуние в апреле: Овен принесет депрессию, жестокий обман и болезни

Чего опасаться каждому знаку зодиака в новолуние
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В апреле состоится четвертое в 2024 году новолуние. В этот период Луна на время скроется из видимости, но ее энергетика по-прежнему будет влиять на состояние людей. Зарождение новой Луны будет сопровождаться снижением жизненной энергии до минимальных значений, что может привести к серьезным последствиям в сфере здоровья, карьеры и отношений. Когда наступит новолуние в апреле и какие неприятности оно может принести, рассказывают «Известия».

Новолуние в апреле 2024-го: когда начнется

Ученые давно установили, что Луна имеет несколько фаз освещенности. Они постепенно сменяются в течение синодического месяца, как и само положение Луны при движении вокруг Земли. Спутник за 29 дней проходит следующие фазы освещения:

новолуние, когда Луна не видна с Земли;

растущий месяц, когда узкий лунный серп, похожий на букву «р» без палочки, появляется на небе и постепенно прибавляет в объеме;

первая четверть;

полнолуние, когда спутник освещается целиком;

третья четверть;

убывающая Луна, когда серп, похожий на букву «с», с каждым днем становится всё меньше.

Магнитные бури в 2024 году: когда будет самый сильный солнечный шторм
Летом 2024 года наступит 11-летний пик магнитных бурь

Фаза новолуния является символическим зарождением Луны. В этот момент спутник оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем и становится практически невидимым для людей. В астрономическом плане новолуние не зависит от местонахождения наблюдателя на Земле, оно происходит одновременно для всех жителей планеты. Иногда за два дня до или после новолуния всё-таки можно заметить бледный диск Луны, если небо будет безоблачным. Естественный спутник в это время освещается отраженным от Земли светом, приобретая мистический пепельный цвет.

Девушка в тени
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новолуние в апреле 2024 года начнется в ночь с 8 на 9 апреля в 21:21 (мск). В этот день Луна приблизится к Солнцу и не будет освещаться его лучами. На небе можно будет увидеть темное пятно, не отличимое невооруженным глазом. При этом спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Овен. Новолуние в этом созвездии случается только один раз в год, причем всегда, когда Овен находится под влиянием Солнца.

В целом в апреле 2024 года фазы Луны будут распределены так:

— 1–7 апреля — убывающая Луна;
— 8 апреля — новолуние;
— 9–23 апреля — растущая Луна;
— 24 апреля — полнолуние;
— 25–30 апреля — убывающая Луна.

Новая Луна в апреле 2024 года: влияние на человека, гороскоп

Астрологи утверждают, что фаза новой Луны является периодом заземления энергии, когда все силы практически иссякают и уходит беспокойство, которое сопровождает фазу полнолуния. Однако новолуние, которое будет наблюдаться 8 апреля 2024 года, можно назвать довольно неблагоприятным днем.

По мнению эзотериков, эмоциональность и чрезмерная энергичность Овна указывают на его принадлежность к стихии огня, поэтому новая Луна в этом созвездии дезориентирует людей. Периоды активной деятельности могут чередоваться с апатией и бессилием. Повышается риск депрессии, жестоких обманов в рабочей сфере и обострения проблем со здоровьем.

Головная боль
Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

Не рекомендуется в новолуние начинать новые проекты, заводить новые отношения или делать важные покупки, так как решения могут быть приняты необдуманно и импульсивно. Также лучше избегать больших скоплений людей и излишнего физического напряжения. Эксперты считают, что этот день лучше провести в тихом семейном кругу или заняться творчеством, поскольку, несмотря на существенный спад энергии, многие в период новой Луны ощущают мощный импульс вдохновения.

Затмения накатывают смертельной волной: когда они обрушатся в 2024 году
Апатия и финансовые потери могут настигнуть любителей перемен

Энергия новой Луны 8 апреля также окажет разное влияние на представителей зодиакального круга.

Лучше всего чувствовать себя в новолуние будут представители знака Овен. Их мощная огненная энергия поможет принести успехи на работе — получить новую должность или прибавку к зарплате. Повышается риск ссоры с коллегами, поэтому в этот день не стоит разглашать свои планы и общаться с малознакомыми людьми.

Девушка в офисе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тельцы в период новой Луны будут чувствовать нерушимое спокойствие. И хотя окружающие будут активно втягивать их в разные дела и авантюры, им не стоит брать на себя слишком много задач. Это может привести к физическому и эмоциональному переутомлению. Лучше всего в этот день сосредоточиться на рутинной работе и заняться домашними делами.

Новолуние в знаке Овна введет представителей знака Близнецы в состояние эйфории. Однако невероятный душевный подъем быстро сменится апатией и упадком сил. Находясь в мечтательном настроении, они могут допустить ряд серьезных ошибок, на исправление которых потребуется много времени. В фазу новой Луны эксперты рекомендуют Близнецам посвятить время медитации и прогулкам на свежем воздухе, которые позволят достичь состояния гармонии и равновесия.

От Раков апрельское новолуние потребует мобилизации сил. Необходимо будет решать множество рабочих вопросов и общаться с руководством, что может усилить нервозность и эмоциональную подавленность. На фоне стресса повысится чувствительность к внешнему воздействию — травмы и раны, полученные в новолуние, будут заживать дольше обычного. Чтобы избежать потенциальных проблем, рекомендуется не совершать длительных поездок и не заниматься активными и экстремальными видами спорта.

Совещание
Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory

Львы в период новолуния могут почувствовать усиленную потребность в общении, но настойчивая инициатива может привести к конфликтам с близкими. Разумнее всего будет абстрагироваться от обидчивых людей, чувства которых можно легко задеть. Также следует проявить повышенное внимание в рабочих коммуникациях, поскольку разного рода недоразумения и непонимание могут подпортить репутацию.

Педантичные Девы при новолунии в Овне испытают растерянность. Их стремление к собранности столкнется со всеобщей медлительностью и апатичностью. Не стоит в этот день подвергать себя стрессу и слишком усердствовать в делах, пытаясь достичь идеала. В новую Луну Девам лучше всего посвятить время отдыху и уходу за собой — расслабляющим и косметическим домашним процедурам.

Шалость удалась: когда наступит ретроградный Меркурий
Время, которого боятся многие, придет уже в начале апреля, трудности продлятся почти весь месяц, предсказывают астрологи

Весы в период новолуния раскроют свои коммуникативные навыки. Им будут легко даваться переговоры, общение с официальными лицами и составление документации. Нестабильный эмоциональный фон затруднит решение спорных вопросов, зато астрологи прогнозируют улучшение взаимоотношений с партнером.

Пара
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Активных Скорпионов во время новой Луны будут переполнять самые смелые желания и креативные идеи. Однако эксперты не рекомендуют в этот период их реализовывать, лучше взять время на раздумья. Общение с родными и близкими людьми в этот день улучшит настроение и надолго зарядит позитивной энергетикой.

Стрельцы при новолунии в знаке Овна почувствуют неопределенность во многих сферах. Каждый их выбор в этот день будет даваться нелегко. Но все принятые в новолуние решения укрепят мотивацию к реализации жизненных планов. В качестве эмоциональной перезагрузки эксперты советуют Стрельцам посетить музей, театр или любое другое культурное место.

Напористым Козерогам в новолуние нужно будет поумерить свой пыл. Жесткость и трудолюбие в этот день не принесут ощутимых успехов в работе. Безопаснее заниматься рутинными задачами, а не вступать в масштабные новые проекты. В период новой Луны изучение любого материала будет даваться легко. Стоит обратить внимание на улучшение языковых знаний или рабочих навыков.

Девушка читает книгу
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Позитивный настрой Водолеев в фазу новолуния поможет им не зацикливаться на неудачах и проблемах. Подпортить настроение может скучная однотипная работа. Чтобы восстановиться морально и выплеснуть накопившиеся за день эмоции, эксперты советуют заняться новым хобби или сделать дома перестановку.

Для Рыб новолуние в Овне станет тяжелым эмоциональный периодом. Усилится тревожность, от которой будет непросто избавиться. В этот день важно прислушиваться к своим ощущениям и не принимать сомнительных и поспешных решений. Лучше всего провести этот день дома и порадовать себя чем-то приятным — вкусным ужином, просмотром фильма или расслабляющей ванной.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир