Новолуние в апреле: Овен принесет депрессию, жестокий обман и болезни
В апреле состоится четвертое в 2024 году новолуние. В этот период Луна на время скроется из видимости, но ее энергетика по-прежнему будет влиять на состояние людей. Зарождение новой Луны будет сопровождаться снижением жизненной энергии до минимальных значений, что может привести к серьезным последствиям в сфере здоровья, карьеры и отношений. Когда наступит новолуние в апреле и какие неприятности оно может принести, рассказывают «Известия».
Новолуние в апреле 2024-го: когда начнется
Ученые давно установили, что Луна имеет несколько фаз освещенности. Они постепенно сменяются в течение синодического месяца, как и само положение Луны при движении вокруг Земли. Спутник за 29 дней проходит следующие фазы освещения:
— новолуние, когда Луна не видна с Земли;
— растущий месяц, когда узкий лунный серп, похожий на букву «р» без палочки, появляется на небе и постепенно прибавляет в объеме;
— первая четверть;
— полнолуние, когда спутник освещается целиком;
— третья четверть;
— убывающая Луна, когда серп, похожий на букву «с», с каждым днем становится всё меньше.
Фаза новолуния является символическим зарождением Луны. В этот момент спутник оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем и становится практически невидимым для людей. В астрономическом плане новолуние не зависит от местонахождения наблюдателя на Земле, оно происходит одновременно для всех жителей планеты. Иногда за два дня до или после новолуния всё-таки можно заметить бледный диск Луны, если небо будет безоблачным. Естественный спутник в это время освещается отраженным от Земли светом, приобретая мистический пепельный цвет.
Новолуние в апреле 2024 года начнется в ночь с 8 на 9 апреля в 21:21 (мск). В этот день Луна приблизится к Солнцу и не будет освещаться его лучами. На небе можно будет увидеть темное пятно, не отличимое невооруженным глазом. При этом спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Овен. Новолуние в этом созвездии случается только один раз в год, причем всегда, когда Овен находится под влиянием Солнца.
В целом в апреле 2024 года фазы Луны будут распределены так:
— 1–7 апреля — убывающая Луна;
— 8 апреля — новолуние;
— 9–23 апреля — растущая Луна;
— 24 апреля — полнолуние;
— 25–30 апреля — убывающая Луна.
Новая Луна в апреле 2024 года: влияние на человека, гороскоп
Астрологи утверждают, что фаза новой Луны является периодом заземления энергии, когда все силы практически иссякают и уходит беспокойство, которое сопровождает фазу полнолуния. Однако новолуние, которое будет наблюдаться 8 апреля 2024 года, можно назвать довольно неблагоприятным днем.
По мнению эзотериков, эмоциональность и чрезмерная энергичность Овна указывают на его принадлежность к стихии огня, поэтому новая Луна в этом созвездии дезориентирует людей. Периоды активной деятельности могут чередоваться с апатией и бессилием. Повышается риск депрессии, жестоких обманов в рабочей сфере и обострения проблем со здоровьем.
Не рекомендуется в новолуние начинать новые проекты, заводить новые отношения или делать важные покупки, так как решения могут быть приняты необдуманно и импульсивно. Также лучше избегать больших скоплений людей и излишнего физического напряжения. Эксперты считают, что этот день лучше провести в тихом семейном кругу или заняться творчеством, поскольку, несмотря на существенный спад энергии, многие в период новой Луны ощущают мощный импульс вдохновения.
Энергия новой Луны 8 апреля также окажет разное влияние на представителей зодиакального круга.
Лучше всего чувствовать себя в новолуние будут представители знака Овен. Их мощная огненная энергия поможет принести успехи на работе — получить новую должность или прибавку к зарплате. Повышается риск ссоры с коллегами, поэтому в этот день не стоит разглашать свои планы и общаться с малознакомыми людьми.
Тельцы в период новой Луны будут чувствовать нерушимое спокойствие. И хотя окружающие будут активно втягивать их в разные дела и авантюры, им не стоит брать на себя слишком много задач. Это может привести к физическому и эмоциональному переутомлению. Лучше всего в этот день сосредоточиться на рутинной работе и заняться домашними делами.
Новолуние в знаке Овна введет представителей знака Близнецы в состояние эйфории. Однако невероятный душевный подъем быстро сменится апатией и упадком сил. Находясь в мечтательном настроении, они могут допустить ряд серьезных ошибок, на исправление которых потребуется много времени. В фазу новой Луны эксперты рекомендуют Близнецам посвятить время медитации и прогулкам на свежем воздухе, которые позволят достичь состояния гармонии и равновесия.
От Раков апрельское новолуние потребует мобилизации сил. Необходимо будет решать множество рабочих вопросов и общаться с руководством, что может усилить нервозность и эмоциональную подавленность. На фоне стресса повысится чувствительность к внешнему воздействию — травмы и раны, полученные в новолуние, будут заживать дольше обычного. Чтобы избежать потенциальных проблем, рекомендуется не совершать длительных поездок и не заниматься активными и экстремальными видами спорта.
Львы в период новолуния могут почувствовать усиленную потребность в общении, но настойчивая инициатива может привести к конфликтам с близкими. Разумнее всего будет абстрагироваться от обидчивых людей, чувства которых можно легко задеть. Также следует проявить повышенное внимание в рабочих коммуникациях, поскольку разного рода недоразумения и непонимание могут подпортить репутацию.
Педантичные Девы при новолунии в Овне испытают растерянность. Их стремление к собранности столкнется со всеобщей медлительностью и апатичностью. Не стоит в этот день подвергать себя стрессу и слишком усердствовать в делах, пытаясь достичь идеала. В новую Луну Девам лучше всего посвятить время отдыху и уходу за собой — расслабляющим и косметическим домашним процедурам.
Весы в период новолуния раскроют свои коммуникативные навыки. Им будут легко даваться переговоры, общение с официальными лицами и составление документации. Нестабильный эмоциональный фон затруднит решение спорных вопросов, зато астрологи прогнозируют улучшение взаимоотношений с партнером.
Активных Скорпионов во время новой Луны будут переполнять самые смелые желания и креативные идеи. Однако эксперты не рекомендуют в этот период их реализовывать, лучше взять время на раздумья. Общение с родными и близкими людьми в этот день улучшит настроение и надолго зарядит позитивной энергетикой.
Стрельцы при новолунии в знаке Овна почувствуют неопределенность во многих сферах. Каждый их выбор в этот день будет даваться нелегко. Но все принятые в новолуние решения укрепят мотивацию к реализации жизненных планов. В качестве эмоциональной перезагрузки эксперты советуют Стрельцам посетить музей, театр или любое другое культурное место.
Напористым Козерогам в новолуние нужно будет поумерить свой пыл. Жесткость и трудолюбие в этот день не принесут ощутимых успехов в работе. Безопаснее заниматься рутинными задачами, а не вступать в масштабные новые проекты. В период новой Луны изучение любого материала будет даваться легко. Стоит обратить внимание на улучшение языковых знаний или рабочих навыков.
Позитивный настрой Водолеев в фазу новолуния поможет им не зацикливаться на неудачах и проблемах. Подпортить настроение может скучная однотипная работа. Чтобы восстановиться морально и выплеснуть накопившиеся за день эмоции, эксперты советуют заняться новым хобби или сделать дома перестановку.
Для Рыб новолуние в Овне станет тяжелым эмоциональный периодом. Усилится тревожность, от которой будет непросто избавиться. В этот день важно прислушиваться к своим ощущениям и не принимать сомнительных и поспешных решений. Лучше всего провести этот день дома и порадовать себя чем-то приятным — вкусным ужином, просмотром фильма или расслабляющей ванной.