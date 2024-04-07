Новолуние в апреле: Овен принесет депрессию, жестокий обман и болезни

В апреле состоится четвертое в 2024 году новолуние. В этот период Луна на время скроется из видимости, но ее энергетика по-прежнему будет влиять на состояние людей. Зарождение новой Луны будет сопровождаться снижением жизненной энергии до минимальных значений, что может привести к серьезным последствиям в сфере здоровья, карьеры и отношений. Когда наступит новолуние в апреле и какие неприятности оно может принести, рассказывают «Известия».

Новолуние в апреле 2024-го: когда начнется

Ученые давно установили, что Луна имеет несколько фаз освещенности . Они постепенно сменяются в течение синодического месяца, как и само положение Луны при движении вокруг Земли. Спутник за 29 дней проходит следующие фазы освещения :

— новолуние , когда Луна не видна с Земли;

— растущий месяц , когда узкий лунный серп, похожий на букву «р» без палочки, появляется на небе и постепенно прибавляет в объеме;

— первая четверть ;

— полнолуние , когда спутник освещается целиком;

— третья четверть;

— убывающая Луна, когда серп, похожий на букву «с», с каждым днем становится всё меньше.

Фаза новолуния является символическим зарождением Луны. В этот момент спутник оказывается на одной прямой между Землей и Солнцем и становится практически невидимым для людей. В астрономическом плане новолуние не зависит от местонахождения наблюдателя на Земле, оно происходит одновременно для всех жителей планеты. Иногда за два дня до или после новолуния всё-таки можно заметить бледный диск Луны, если небо будет безоблачным. Естественный спутник в это время освещается отраженным от Земли светом, приобретая мистический пепельный цвет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Новолуние в апреле 2024 года начнется в ночь с 8 на 9 апреля в 21:21 (мск). В этот день Луна приблизится к Солнцу и не будет освещаться его лучами. На небе можно будет увидеть темное пятно, не отличимое невооруженным глазом. При этом спутник Земли будет находиться в зоне зодиакального созвездия Овен. Новолуние в этом созвездии случается только один раз в год, причем всегда, когда Овен находится под влиянием Солнца.

В целом в апреле 2024 года фазы Луны будут распределены так:

— 1–7 апреля — убывающая Луна;

— 8 апреля — новолуние;

— 9–23 апреля — растущая Луна;

— 24 апреля — полнолуние;

— 25–30 апреля — убывающая Луна.

Новая Луна в апреле 2024 года: влияние на человека, гороскоп

Астрологи утверждают, что фаза новой Луны является периодом заземления энергии, когда все силы практически иссякают и уходит беспокойство , которое сопровождает фазу полнолуния. Однако новолуние, которое будет наблюдаться 8 апреля 2024 года, можно назвать довольно неблагоприятным днем.

По мнению эзотериков, эмоциональность и чрезмерная энергичность Овна указывают на его принадлежность к стихии огня, поэтому новая Луна в этом созвездии дезориентирует людей . Периоды активной деятельности могут чередоваться с апатией и бессилием. Повышается риск депрессии, жестоких обманов в рабочей сфере и обострения проблем со здоровьем.

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky/photothek.net via

Не рекомендуется в новолуние начинать новые проекты, заводить новые отношения или делать важные покупки , так как решения могут быть приняты необдуманно и импульсивно. Также лучше избегать больших скоплений людей и излишнего физического напряжения. Эксперты считают, что этот день лучше провести в тихом семейном кругу или заняться творчеством, поскольку, несмотря на существенный спад энергии, многие в период новой Луны ощущают мощный импульс вдохновения.

Энергия новой Луны 8 апреля также окажет разное влияние на представителей зодиакального круга.

Лучше всего чувствовать себя в новолуние будут представители знака Овен. Их мощная огненная энергия поможет принести успехи на работе — получить новую должность или прибавку к зарплате. Повышается риск ссоры с коллегами, поэтому в этот день не стоит разглашать свои планы и общаться с малознакомыми людьми .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тельцы в период новой Луны будут чувствовать нерушимое спокойствие . И хотя окружающие будут активно втягивать их в разные дела и авантюры, им не стоит брать на себя слишком много задач . Это может привести к физическому и эмоциональному переутомлению. Лучше всего в этот день сосредоточиться на рутинной работе и заняться домашними делами .

Новолуние в знаке Овна введет представителей знака Близнецы в состояние эйфории . Однако невероятный душевный подъем быстро сменится апатией и упадком сил. Находясь в мечтательном настроении, они могут допустить ряд серьезных ошибок, на исправление которых потребуется много времени. В фазу новой Луны эксперты рекомендуют Близнецам посвятить время медитации и прогулкам на свежем воздухе , которые позволят достичь состояния гармонии и равновесия.

От Раков апрельское новолуние потребует мобилизации сил. Необходимо будет решать множество рабочих вопросов и общаться с руководством, что может усилить нервозность и эмоциональную подавленность. На фоне стресса повысится чувствительность к внешнему воздействию — травмы и раны, полученные в новолуние, будут заживать дольше обычного. Чтобы избежать потенциальных проблем, рекомендуется не совершать длительных поездок и не заниматься активными и экстремальными видами спорта .

Фото: Global Look Press/Wosunan Photostory

Львы в период новолуния могут почувствовать усиленную потребность в общении, но настойчивая инициатива может привести к конфликтам с близкими. Разумнее всего будет абстрагироваться от обидчивых людей, чувства которых можно легко задеть. Также следует проявить повышенное внимание в рабочих коммуникациях, поскольку разного рода недоразумения и непонимание могут подпортить репутацию.

Педантичные Девы при новолунии в Овне испытают растерянность . Их стремление к собранности столкнется со всеобщей медлительностью и апатичностью. Не стоит в этот день подвергать себя стрессу и слишком усердствовать в делах, пытаясь достичь идеала. В новую Луну Девам лучше всего посвятить время отдыху и уходу за собой — расслабляющим и косметическим домашним процедурам.

Весы в период новолуния раскроют свои коммуникативные навыки . Им будут легко даваться переговоры, общение с официальными лицами и составление документации. Нестабильный эмоциональный фон затруднит решение спорных вопросов, зато астрологи прогнозируют улучшение взаимоотношений с партнером .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Активных Скорпионов во время новой Луны будут переполнять самые смелые желания и креативные идеи . Однако эксперты не рекомендуют в этот период их реализовывать, лучше взять время на раздумья. Общение с родными и близкими людьми в этот день улучшит настроение и надолго зарядит позитивной энергетикой.

Стрельцы при новолунии в знаке Овна почувствуют неопределенность во многих сферах . Каждый их выбор в этот день будет даваться нелегко. Но все принятые в новолуние решения укрепят мотивацию к реализации жизненных планов. В качестве эмоциональной перезагрузки эксперты советуют Стрельцам посетить музей, театр или любое другое культурное место .

Напористым Козерогам в новолуние нужно будет поумерить свой пыл. Жесткость и трудолюбие в этот день не принесут ощутимых успехов в работе. Безопаснее заниматься рутинными задачами , а не вступать в масштабные новые проекты. В период новой Луны изучение любого материала будет даваться легко . Стоит обратить внимание на улучшение языковых знаний или рабочих навыков.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Позитивный настрой Водолеев в фазу новолуния поможет им не зацикливаться на неудачах и проблемах . Подпортить настроение может скучная однотипная работа. Чтобы восстановиться морально и выплеснуть накопившиеся за день эмоции, эксперты советуют заняться новым хобби или сделать дома перестановку .