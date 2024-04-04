Камерный концепт: что представляет собой realme 12 Pro+

Реклама. Рекламодатель ООО «РМ КОММЬЮНИКЕЙШН», ИНН 7703474590, erid: 2VfnxvHzdCk

Компания realme запускает в России в продажу новинку — смартфон realme 12 Pro+. О том, что представляет собой гаджет и для каких задач его можно использовать, читайте в материале «Известий».

Позиционирование, комплект поставки и дизайн

Бренд realme довольно прочно закрепил позиции среди лидеров российского рынка смартфона. Китайский производитель предлагает отличное соотношение цены-качество, и поэтому отечественные потребители активно покупают эти устройства. В этот раз основной акцент производитель сделал на камере, поэтому основная аудитория — те, кто хотят получить от мобильной фотографии максимум.

realme 12 Pro+ поставляется в стильной желтой коробке. Это традиционный фирменный цвет для производителя, поэтому компания старается оформлять дизайн своих продуктов именно в нем. В комплект поставки входят устройство, блок питания, провод USB-C — USB-A, чехол, а также скрепка для открытия лотка c sim-картой и комплект инструкций.

Фото: пресс-служба realme

Задняя панель смартфона выполнена из веганской кожи. Даже если носить устройство без комплектного чехла, то материал никак не царапается и не покрывается грязью. В редакцию «Известий» приехала модель цвета «Бежевый песок» — как правило, яркие смартфоны из подобных материалов достаточно маркие, но не в случае realme 12 Pro+.

Рамка устройства металлическая. На правой боковой грани располагаются основные элементы управления — клавиша блокировки/выключения, а также качелька громкости. Снизу по центру разъем USB-C, справа от него — динамик, слева — микрофон и слот для двух SIM-карт формата Nano-sim. Сверху еще один динамик и микрофон, на левой боковой грани элементы управления отсутствуют.

Производительность в программах и играх, софт

Тестировалась топовая версия гаджета, оснащенная 512 Гб встроенной и 12 Гб оперативной памяти — такая в рознице будет стоить от 46999 рублей. В качестве процессора выступает чип Snapdragon 7s Gen 2 с поддержкой сетей пятого поколения, выполненный по технологий 4 нм.

Процессор получил 8-ядерную архитектуру, его пиковая частота достигает 2,4 ГГц для ядер Cortex A78 и 1,96 Гц для ядер Cortex A55. В мобильном тесте Geekbench 6, который показывает производительность устройств, гаджет набирает 876 баллов на одном ядре и 2809 баллов в мультитесте. Показатель графического процессора составил 1766 баллов.

Для среднебюджетного устройства — это очень хороший показатель. «Тяжелые» игры, например PUBG Mobile, идут на телефоне на высоких графических настройках, никаких подтормаживаний не наблюдается.

Фото: пресс-служба realme

Смартфон предлагается с ОС Android 14.0 с фирменной надстройкой от realme — UI 5.0. Если пользователю не хватает каких-либо российских приложений, удаленных из Google Play, то для их установки можно использовать RuStore от VK.

Экран и камера

Аппарат получил 6,7 дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2412 на 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана при этом составляет 950 нит — ее точно хватит, чтобы просматривать контент на ярком солнечном свете. Цветопередача у смартфона на очень высоком уровне, все цвета отображаются правильно.

Камера достойна отдельного подробного описания, поскольку она — одна из главных «фишек» данного смартфона. Широкоугольный объектив получил разрешение 50 Мп с диафрагмой 1,8, перископный телефото объектив 64 Мп с диафрагмой 2,8, и ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей с диафрагмой 2,2.

В разработке специальных фильтров для камеры участвовал лауреат премии «Оскар» американский оператор Клаудио Миранда. Привлекательно выглядит режим «Кинематографическое боке», улучшающий портретные снимки. Он также предлагает несколько вариантов размытия фона, что делает полученную фотографию более динамичной.

Фото: пресс-служба realme

Кроме того, в режиме кинематографического портрета можно поставить фокусное расстояние, эквивалентное 80 мм, благодаря чему объект съемки выходит на передний план.

Камеры смартфонов позволяют снимать в широкоформатном соотношении 2,39:1.

В компании явно провели очень большую работу над фотосоставляющей гаджета. Например, устройство может снимать в формате RAW, который наиболее полно сохраняет всю цветовую гамму и в дальнейшем полученный снимок можно использовать для финальной обработки в Adobe Photoshop.

Однако и к исходному качеству кадров никаких претензий нет. Все цвета яркие и насыщенные, аппарат отлично снимает как днем, так и ночью. Мобильные устройства за последние несколько лет совершили такой рывок в плане фотоснимков, что среднебюджетные смартфоны снимают на уровне, приближенном к профессиональным камерам.

Автономность и время зарядки

realme 12 Pro+ оснащен аккумулятором на 5000 мАч. В среднем, его хватает на 1,5 дня постоянного использования гаджета. Заряжается девайс также достаточно быстро — комплектным блоком питания можно пополнить емкость всего за один час с небольшим.

Фото: пресс-служба realme

Итоги

У realme получилось отличное устройство, которое стоит своих денег. Чуть более чем за 40 тыс. рублей покупатель получает продвинутый девайс, с интересными фотовозможностями, который можно будет использовать как минимум пару-тройку лет. Поэтому, если пользователю нужен хороший среднебюджетный гаджет с дополнительными «фишками» для фото и видеосъемки — модель 12 Pro+ станет отличным выбором.

Для экономных покупателей доступна младшая версия realme 12 Pro в конфигурации 8+256 ГБ от 34 999 руб. Она оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с пиковой частотой до 2,2 ГГц для ядер Cortex-A78 и 1,8 ГГц для ядер Cortex-A55. Чипсет набрал 600-650 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu.

Дополнительным плюсом может стать предложение от видеосервиса «Иви». Пользователи, которые приобретут смартфон и активируют до 17 июня 2024 года опцию в приложении «Иви», получат бесплатную подписку «Изи Иви» на три года.